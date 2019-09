© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scorso primo agosto, Domenico Berardi ha compiuto venticinque anni che nell'immaginario collettivo è lo spartiacque tra la spensierata giovinezza e l'ora giusta per maturare. Per il salto, per il balzo, per la crescita, per scendere dalla montagna russa dell'inesperienza e per salire su un comodo treno verso l'Olimpo. Domenico Berardi ha vissuto una carriera di salite, discese, prime pagine e ultimo della classe. L'inizio è stato una festa, l'esordio in Serie A da predestinato, 16 reti e l'idea di trovarsi davanti una Meraviglia.

Le resistenze di Squinzi e la tripletta Tra i suoi rifiuti in giovane età e la maxi richiesta di Giorgio Squinzi, Domenico Berardi è ancora al Sassuolo. Come sempre, come da sempre, come da un'intera vita calcistica. L'ora del grande salto è adesso, ma Berardi è ancora lì al bivio. Il biglietto da visita per la stagione è una tripletta, per gridare al calcio italiano che c'è, sempre, ancora, dopo essere finito nelle pagine con numeri più alti e con titoli più piccoli.

Può essere il suo anno? La domanda torna, anni dopo. Può essere l'anno di Domenico Berardi, meraviglioso a 19, montagne russe nei cinque successivi? L'inizio è quello che il calcio italiano sperava, il suo problema è sempre stato l'incostanza, oltre all'indolenza. Ancora a Sassuolo, per la bravura di Squinzi nel credere nei gioielli ma anche perché le grandi hanno sempre guardato altrove, a quelle cifre. Può tornare a convincerle. A far brillare loro gli occhi, Berardi, una vita a Sassuolo. Forse nell'ultimo anno, se sarà il suo.