Può essere solo sfortuna? Roma, 14 infortuni. Un anno fa erano solo 9

Può essere solo sfortuna? È il grande interrogativo che aleggia attorno alla Roma. Arrivata a quota 14 infortuni in questa stagione, con gli ultimi due (Cristante e Kalinic, costretti a uscire contro la Sampdoria) che sembrano più gravi di quanto si potesse immmaginare nei primissimi minuti. Una stagione disastrata, fin qui, sotto questo punto di vista, ben peggio di quella '18/19: un anno fa, dopo otto giornate, gli infortuni erano stati appena nove. E nessuno (al netto dei continui dolori di Perotti) particolarmente grave di per sé. Nove anche due anni fa: almeno un paio gravi, ma la statistica era comunque più leggera nei confronti della Maggica. Cosa è cambiato? Il metodo di lavoro è un indiziato semplice da trovare, per quanto possa sembrare ingeneroso addossare a Fonseca responsabilità specifiche. Però, se in alcuni casi è soltanto "sfiga", ben otto stop sono dovuti a motivi muscolari. E, per quanto possibile, a Trigoria urge correre ai ripari.

Agosto

20 agosto - Leonardo Spinazzola - problema muscolare

24 agosto - Diego Perotti - problema muscolare

Settembre

1 settembre - Davide Zappacosta - problema muscolare

4 settembre - Cengiz Under - problema muscolare

13 settembre - Chris Smalling - problema muscolare

22 settembre - Mert Cetin - operazione odontoiatrica

25 settembre - Leonardo Spinazzola - problema muscolare

29 settembre - Henrikh Mkhitaryan - problema muscolare

30 settembre - Lorenzo Pellegrini - frattura del metatarso

Ottobre

4 ottobre - Davide Zappacosta - rottura del crociato

6 ottobre - Amadou Diawara - lacerazione del menisco

6 ottobre - Edin Dzeko - frattura dello zigomo

20 ottobre - Bryan Cristante - problema muscolare

20 ottobre - Nikola Kalinic - frattura della testa del perone