Può già pensare a una carriera da primo allenatore? Bonera: "Mi serve ancora un po' di pratica"

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele Bonera ha parlato così della sua prima esperienza in panchina e del sogno di allenare in pianta stabile una prima squadra: "Oggi sono in attesa del nostro allenatore, speriamo torni presto. Personalmente ho ancora bisogno di un po' di pratica, mi tengo stretti i consigli e tutto quello che sto apprendendo da mister Pioli", le dichiarazioni del provvisorio sostituto di Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina.