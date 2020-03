Può rinascere l'ItalJuve. Tutti i profili azzurri nel mirino di Fabio Paratici

Fra le varie chiavi di letture per il prossimo mercato della Juventus c’è anche quello che vuole il club bianconero interessato ad italianizzare il più possibile la rosa della prima squadra. Per questo motivi sono molti i giocatori “azzurri” che il ds Fabio Paratici sta seguendo con interesse. Stando a quanto riportato da Tuttosport oltre ai giocatori in orbita bianconera come Luca Pellegrini (oggi in prestito al Cagliari), Rolando Mandragora (di proprietà dell’Udinese ma con un diritto di riacquisto a favore della Juve) e Riccardo Orsolini (cartellino di proprietà del Bologna ma con una corsia preferenziale a favore dei campioni d’Italia) l’uomo mercato dei piemontesi seguono Emerson Palmieri, italobrasiliano del Chelsea che vuole tornare in Serie A, Sandro Tonali del Brescia e il tandem della Fiorentina composto da Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa.

Il regista delle Rondinelle e il figlio d’arte gigliato sono, sempre secondo il quotidiano, i due nomi più caldi nonostante la ricca concorrenza.