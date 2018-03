Puscas sul futuro: "Non penso all'Inter. Benevento, era ora di cambiare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Penserò al futuro e all'Inter quando avremo conquistato la salvezza: fino a quel momento testa al Novara". George Puscas, intervistato da Pianetaserieb, ha parlato così della sua stagione in Piemonte, ricordando anche l'addio al Benevento: "Impegno e applicazione in allenamento pagano, e poi se fino a questo punto sono riuscito a segnare un buon numero di gol è anche merito dei compagni che mi assistono al meglio. Il nostro è uno spogliatoio fondato sul rispetto e sulla lealtà, mi sono inserito subito bene. Ho certamente maturato un bel po’ di esperienza fino a questo punto della mia carriera, ma sono molto giovane e ho ancora tanta strada da fare e tanta voglia di arrivare. L'addio al Benevento? Quando si interrompe un rapporto, la decisione è presa da entrambe le parti: Benevento ha rappresentato una parentesi importante della mia vita, ma sentivo che era giunto il momento di cambiare e, in tutta serenità, ho trovato un accordo con la società". L'attaccante rumeno è attualmente in prestito al Novara con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dell'Inter.