Puskas Award: Salah e Bale sfidano CR7. L'outsider viene dall'Australia

La FIFA ha comunicato sul proprio sito le nomination per il premio di miglior gol dell'anno per quanto riguarda il calcio mondiale, includendo quindi sia reti dei maggiori campionati europeei e non solo, anche del Mondiale disputato in Russia la scorsa estate. Il famoso "Puskas Award", giunto alla sua decima edizione, vedrà dieci reti bellissime protagoniste, con Cristiano Ronaldo che parte sicuramente favorito grazie alla sua incredibile rovesciata nei quarti di finale tra Real Madrid e Juventus, a Torino. Ecco le nomination:

Gareth Bale contro il Liverpool - 26 maggio 2018

Denis Cherysehv contro la Croazia - 7 luglio 2018

Lazaros Christodoulopoulos contro l'Olympiacos - 24 settembre 2018

Giorgan de Arrascaeta contro America MG - 4 febbraio 2018

Riley McGree contro Newcastle Jets - 27 aprile 2018

Lionel Messi contro la Nigeria - 26 giugno 2018

Benjamin Pavard contro l'Argentina - 30 giugno 2018

Ricardo Quaresma contro l'Iran - 25 giugno

Cristiano Ronaldo contro la Juventus - 3 aprile 2018

Mohamed Salah contro l'Everton - 10 dicembre 2017