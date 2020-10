Pussetto torna all'Udinese. Marino: "Felicissimi di riabbracciarlo, è come un figlio"

Ignacio Pussetto è nuovamente un calciatore dell'Udinese. L'attaccante argentino arriva dal Watford Fc con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021. "Siamo felicissimi di riabbracciare un calciatore che per l'Udinese è come un figlio - commenta il Responsabile dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino al sito ufficiale - Del suo ritorno saranno certamente contentissimi anche i i tifosi".

Di seguito la nota del club friulano:

"Pussetto nasce a Canada Rosquin, Argentina il 21/12/1995. Le prime esperienze nel calcio professionistico le matura all'Atletico Rafaela con cui debutta in prima squadra a 17 anni nella gara di coppa argentina contro il San Lorenzo. Resta all'Atletico fino al 2016, collezionando 49 presenze tra campionato e coppa nazionale con 4 gol. Nel 2016/2017 si trasferisce all'Huracan squadra in cui si consacra e si mette in evidenza. Segna, infatti, in due stagioni, 12 gol in 49 partite tra campionato, coppa argentina e Copa Sudamericana. Le sue buone prestazioni generano l'interesse dell'Udinese che, nell'estate 2018, lo acquista dall'Huracan. Al primo anno in Italia ottiene subito spazio in bianconero, scendendo in campo, in campionato e Coppa Italia, in 36 occasioni e segnando 4 reti, tutte in Serie A. Nell'annata 19/20 resta in Friuli fino a gennaio, andando a segno nella gara di campionato contro la Juventus e giocando 14 partite.

Conclude la stagione passata al Watford con cui colleziona 7 presenze. All'inizio di questa stagione sportiva ha disputato 2 gare, una in Championship ed una in Coppa di Lega inglese, con gli Hornets. Bentornato Nacho!".