Qatar, offerta monstre per Zidane ct: 50 milioni all'anno fino al 2022

Il Qatar vuole affidare la panchina della Nazionale a Zinedine Zidane. L'indiscrezione arriva da Naguib Sawiris, magnate egiziano delle telecomunicazioni, che su Twitter ha scritto: "Zidane allenerà il Qatar al Mondiale 2022. 50 milioni a stagione per quattro anni". Un'autentica bomba di mercato dopo l'addio al Real Madrid del tecnico francese. Quale sarà la sua decisione?

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ?

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 31 maggio 2018