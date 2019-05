Qatar Sports Investment punta la Roma? Pallotta smentisce: "Tutto falso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de Le Parisien torna a parlare di alcune indiscrezioni uscite pochi giorni fa inerenti a un interessamento del fondo del Qatar verso la Roma. Secondo il quotidiano francese, infatti, l'emiro Al Khelafi starebbe pensando ad un addio anticipato dal PSG, non solo visti i risultati negativi della squadra - che danneggiano anche l'immagine del patron - ma anche per il problema delle enormi tasse da versare allo stato francese (nel 2011 ammontano ad 1 miliardo di euro).

Sempre il quotidiano francese riporta l'intervenuto del direttore de L’Observatoire du Qatar, Nabil Ennasri, il quale dopo aver escluso la possibilità di un addio della proprietà araba al PSG, ha aggiunto: "L'interesse del Qatar Sports Investment per la Roma deve essere letto come una volontà di sensibilizzazione che il paese del Golfo Persico vuole portare avanti attraverso lo sport. Il PSG dunque non sarà più l’unica squadra ma resterà il fiore all’occhiello nelle strategie".

È arrivata però, immediata, la smentita del presidente della Roma, James Pallotta, che a RomaPress ha affermato: "La Qatar Sports Investment vuole acquistare la Roma? Non c’è niente di vero, è tutto falso".