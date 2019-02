© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabio Quagliarella torna a respirare l'aria di Coverciano. L'attaccante della Sampdoria, in conferenza, ha detto: "Lavorare con serietà, ecco il segreto. Il lavoro alla lunga paga. E' bello essere qui, ringrazio il ct per questa chiamata. Cosa dico ai giovani? Il consiglio è di restare sereni. Essere convocato a 36 anni è motivo di soddisfazione, si vede che il ct guarda a tutti, a chi fa bene e a chi merita. Ad un certo punto ho detto: 'ma il mister mi vuole nello staff o come giocatore?' (ride, ndr). Devo navigare ovviamente a vista per l'età che ho. Ora mi ritrovo a 36 anni con tanti giovani che faranno parlare di sé. Eguagliare Batistuta è stata una grande gioia, era impensabile, ringrazio compagni, società, tifosi. Vado avanti partita dopo partita e vediamo che succede. Se potevo superare il record dell'ex Fiorentina? La settimana è stata intensa, bellissima. Cercavo di isolarmi, ho ricevuto tanti complimenti. A Napoli ci pensavo al gol per superare il record ma ho vissuto tutto con gran serenità, ma avevamo davanti una grande squadra. Va bene così", le sue parole.