Sampdoria-Chievo 2-0 (46' Quagliarella, 59' Ramirez)

Ieri il tanto atteso rinnovo fino al 2020, oggi un gol 'alla Quagliarella' che è valso da solo il prezzo del biglietto di Sampdoria-ChievoVerona. Magic moment per Fabio Quagliarella, che difficilmente potrà scordare il Natale 2018.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ci ha pensato proprio lui infatti a ricompensare i tifosi blucerchiati accorsi al Ferraris nel giorno di Santo Stefano con un meraviglioso colpo di tacco al volo su punizione di Gastón Ramirez. Il suo undicesimo centro in 17 partite di campionato, un gol non banale che ha indirizzato la contesa a favore della sua Sampdoria dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa.

A segno per l'ottava partita consecutiva (l'ultimo calciatore italiano che ci era riuscito in Serie A era stato Christian Vieri nel 2002), Quagliarella si conferma così una delle certezze più assolute del nostro calcio. Un bomber capace di trovare la via della rete in tutti i modi (trema ancora la traversa colpita su punizione nel finale), che a 35 anni d'età ha il diritto di non porsi limiti e continuare parlare sul campo. Con un grande sogno a tinte azzurre...