Buona la terza, per Fabio Quagliarella. Un'affermazione che nasconde un curioso dato statistico riguardante il capitano della Sampdoria. Che questa sera contro il Torino ha trovato la rete, la settima del suo campionato, su calcio di rigore. Un penalty che il bomber blucerchiato si era conquistato grazie al fallo da espulsione di Izzo.

Nell'arco di questo campionato, dove Quagliarella ha già segnato dal dischetto contro Sassuolo e Cagliari, è la terza volta che la Samp beneficia di un rigore conquistato dal suo capitano (e tiratore designato). Ma nelle altre due occasioni, contro Udinese e Napoli alla 13esima e alla 22esima giornata, il numero 27 non era stato in grado di calciare visto che aveva dovuto abbandonare il campo per infortunio. Una sfortunata coincidenza che oggi è stata cancellata, con Quagliarella che si è conquistato e ha trasformato il rigore del definitivo 1-3.