Quagliarella è come il buon vino. E si regala la prima doppietta di assist in carriera

Sampdoria-Inter 2-1

Non ha segnato, ma ha fatto segnare e vincere la Sampdoria. A 35 anni Fabio Quagliarella è più forte che mai. Nei tre successi dei blucerchiati il capitano ci ha sempre messo lo zampino: contro il Napoli uno dei gol più belli della sua carriera, col Frosinone gol e assist. Stavolta ha fatto segnare prima Linetty, poi Defrel. Mai era successo nella sua carriera in Serie A, che conta 409 presenze.

Segnale che il centravanti di Castellammare di Stabia migliora come il vino e legge le azioni come pochi: splendida la sua sponda nell'occasione del gol del pareggio, mentre nell'azione del 2-1 si è mostrato ben più sveglio di difensori più giovani. Avrebbe meritato il gol, non è arrivato ma in compenso al momento della sostituzione il pubblico gli ha tributato la standing ovation. La Samp rialza la testa grazie a lui. L'Europa può essere il regalo più bello.