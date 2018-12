Quagliarella e Giampaolo fanno volare la Samp. Ora la sfida a Caputo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un grandissimo lavoro, che si spera possa portare i frutti sperati. Marco Giampaolo non era mai rimasto così a lungo su una stessa panchina dall'inizio della sua carriera da allenatore. A Genova, il tecnico nativo di Bellinzona ha trovato finalmente l'ambiente giusto per esprimere al meglio le proprie idee, senza la pressione che lo ha in qualche modo penalizzato nelle precedenti esperienze lavorative. Ad Empoli, tre stagioni fa, è rinato dopo alcuni fallimenti piuttosto eclatanti. Con il presidente Ferrero è nato subito un ottimo rapporto, che ormai dura da tre anni e che ha portato la Sampdoria a imporsi come una delle realtà più solide e divertenti nel panorama calcistico italiano, favorendo anche la crescita e l'esplosione di alcuni giocatori che oggi fanno le fortune di alcuni grandi club.

Ma in questo periodo, a trarre maggior beneficio dalla cura-Giampaolo è stato sicuramente Fabio Quagliarella. Un rendimento sempre in crescendo, dai 12 gol realizzati nel 2016-17 ai 9 attuali, una vera e propria seconda giovinezza per un attaccante che forse ha avuto meno di quanto meritasse. Un po' come Ciccio Caputo, che sarà avversario di giornata con il suo Empoli nella sfida del Castellani. Si diceva che fosse solo un bomber di Serie B e invece il centravanti di Altamura si è preso la scena con otto centri, uno in meno di Quagliarella. Sarà la sfida nella sfida, per due giocatori normali, ma in grado di infiammare le piazze.