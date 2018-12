Quagliarella e Ramirez, alla Samp basta un tempo per battere il Chievo 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla Sampdoria basta un tempo per archiviare con successo la pratica ChievoVerona e conquistare così la terza vittoria consecutiva nel 18° turno di Serie A, in programma oggi alle 15 a Marassi. Dopo 45 minuti a forti tinte gialloblù, seppur senza particolari occasioni da rete, l'ingresso in campo di Gaston Ramirez ha infatti cambiato la partita: un assist per Quagliarella al 46' e il gol del 2-0 al 59'. Si interrompe così dopo cinque giornate (sei totali) la striscia positiva del Chievo di Di Carlo, mentre la squadra di Giampaolo scavalca il Milan portandosi al quinto posto in classifica con 29 lunghezze.

SOLO CHIEVO - I gialloblù scendono in campo senza paura alla ricerca della prima vittoria dopo sei pareggi consecutivi. Jaroszynski sulla sinistra spinge molto e all'8' mette sulla testa di Stepinski un ottimo pallone in area, sul quale l'attaccante polacco arriva però troppo in anticipo. La Samp risponde con un tiro impreciso di Caprari, così è ancora il Chievo a rendersi pericoloso con Meggiorini: gran palla, al minuto 18, del solito Jaroszynski per il numero 69, che da posizione defilata in area tenta l'eurogol al volo senza trovare però la giusta coordinazione. Poco concreto anche Kiyine, che al 25' fa tutto bene ma calcia troppo centralmente. Nell'ultimo quarto d'ora i blucerchiati rialzano la testa e cominciano progressivamente a prendere fiducia. Al 34' Quagliarella libera un'autostrada per Caprari con un gran movimento, ma il suo partner offensivo spara abbondantemente alto dalla distanza. L'unico tiro della Samp nello specchio della porta arriva così solo nel recupero, quando Praet impegna Sorrentino con un bolide da fuori area. Nessun pericolo eclatante però per Bani e compagni, in una partita che può ancora regalare qualsiasi risultato. Da segnalare, infine, l'infortunio muscolare di Obi al 14': al suo posto, dentro Hetemaj.

SVOLTA RAMIREZ - Pronti-via e mister Giampaolo toglie Saponara mandando in campo Ramirez. Una mossa che supera fin da subito anche le più rosee aspettative. A sbloccare l'incontro, proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione dell'uruguaiano, è bomber Quagliarella, che al 46' batte Sorrentino con un gran colpo di tacco al volo (a segno per l'ottava gara consecutiva). Il Chievo accusa il colpo e a firmare il raddoppio ci pensa così lo stesso Ramirez, bravo a beffare il portiere clivense sul primo palo con un perfetto tap-in in area su passaggio dalla sinistra di Murru al 59'. L'uno-due dei padroni di casa è devastante e inaspettato, un macigno che chiude le contesa con trenta minuti di anticipo, perché nel finale si ricordano solo un tiro potente di Linetty che Sorrentino riesce a parare in due tempi e, soprattutto, un bolide su punizione di Quagliarella che sbatte clamorosamente sulla traversa. Vittoria importante per una Sampdoria cinica e letale nella seconda parte del match, ko pesante per un Chievo che per l'ennesima volta non aveva rinunciato a giocare e che resta però ultimo in classifica, adesso a -5 dal Frosinone penultimo.