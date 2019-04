© foto di www.imagephotoagency.it

Raddoppio della Sampdoria al 53'. Manco a dirlo, segna Fabio Quagliarella, ancora una volta dal dischetto: nulla da fare per Radu, spiazzato dalla conclusione del bomber. Notte fonda per il Genoa: in occasione del rigore, Biraschi è stato espulso per aver fermato una chiara occasione da rete. Intervento con il braccio del difensore sul tocco di Defrel, rossoblù in 10.