Quagliarella-gol a Marassi dopo 8 mesi: è lui il colpo invernale della Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria-Brescia 5-1 (12’ Chancellor, 34’ Linetty, 48’ Jankto, 69’ rig. e 92' Quagliarella, 77' Caprari)

La manita al Brescia, la vittoria nello scontro diretto, il +5 sulla zona retrocessione. E ancora... Un indemoniato Linetty, uno Jankto mai così decisivo, ma soprattutto il ritorno al gol - tra le mura di Marassi - di Fabio Quagliarella.

Il capocannoniere dello scorso campionato, quest'oggi, si è finalmente sbloccato. Non in questa stagione in assoluto, dove aveva già trovato la via della rete contro Sassuolo e Cagliari (doppietta) in campionato e sempre contro il Cagliari in Coppa Italia. Nella sfida vinta 5-1 col Brescia, Quagliarella ha sfatato infatti il tabù che non lo vedeva segnare dinanzi ai suoi tifosi da ben 8 mesi, più esattamente da quel Sampdoria-Empoli perso 1-2 in casa lo scorso 12 maggio 2019.

Una gran bella notizia, per Ranieri e per tutto il mondo blucerchiato. Il bomber classe '83 è tornato (o meglio, sta tornando) ai suoi livelli: tanto di rendimento, vista la sua prestazione sempre partecipativa al fianco di Gabbiadini, quanto di risultati sotto porta (con questa doppietta, è arrivato a quota 158 centri in Serie A superando Luca Toni). Il vero colpo di questo mercato invernale, dunque, la Samp potrebbe già ritrovarselo così direttamente tra le mura di Bogliasco.