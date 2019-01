© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella in Nazionale è la richiesta di tanti tifosi, non solo della Sampdoria. Ne ha parlato anche Roberto Mancini, nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina al 'Corriere dello Sport': "Nel mese di marzo - ha detto il ct - iniziano le qualificazioni europee: se sono in difficoltà e continua a segnare uno o due gol a partita come adesso, lo convoco di corsa. Avete visto che colpi? Che gol? Ma Fabio, per questioni anagrafiche (36 anni il prossimo 31 gennaio, ndr), deve sapere che nel lungo periodo non può avere un futuro azzurro. Un principio, questo, che vale per tutti".