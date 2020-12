Quagliarella in panchina, Ranieri: "Va gestito ed era giusto. Ho sbagliato con Ferrari, non con lui"

Un po' a sorpresa Fabio Quagliarella è partito dalla panchina nella sfida tra Sampdoria e Crotone. Claudio Ranieri spiega la seconda esclusione di fila del goleador blucerchiato ai microfoni di Sky Sport: "A Fabio ho detto 'Te li stanco prima, poi entri tu'. Non scopro io Quagliarella, il nostro goleador principe, ma va gestito e aiutato ad esprimersi al meglio. E' giusto che voglia essere sempre titolare, è importante per la squadra e lo spogliatoio. Ma sta a me metterlo al momento giusto. Avevamo vinto a Verona, mi era sembrato giusto a rimettere la stessa squadra. Forse ho sbagliato, non con lui ma con Ferrari che avrei dovuto far recuperare".