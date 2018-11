Quagliarella in scadenza: ci pensa la Roma. Schick in prestito alla Samp?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma, e spiega che il club giallorosso è alla ricerca di una alternativa d'esperienza a Edin Dzeko, centravanti a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2020.

Per questo motivo, il club giallorosso sta pensando a Fabio Quagliarella, calciatore in scadenza di contratto con la Sampdoria. E il club blucerchiato? Potrebbe ritrovare in prestito Patrik Schick, seconda punta che nella Capitale non ha convinto.

A Quagliarella a parametro zero, si legge, ci pensano anche Inter e Milan.