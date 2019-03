Quagliarella non segna ma batte Piatek. Samp in orbita, Milan in affanno

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere la sfida tra due degli attaccanti più forti della Serie A, ma a decidere è stato il terzo incomodo, Gregoire Defrel. Fabio Quagliarella e Krzysztof Piatek sono rimasti a secco in una serata che ha confermato lo straordinario momento di forma del centravanti azzurro e le difficoltà del polacco quando affronta difensori di buon livello. Come nel derby, dove era stato annullato da Skriniar e de Vrij più per mancanza di rifornimenti che per altro, anche stasera l'ex Genoa non è mai riuscito a rendersi pericoloso, tranne nel finale, quando ha reclamato per un contatto in area di rigore con Murru. Un contatto che, unito al tocco di mano di Praet nel primo tempo, ha fatto molto arrabbiare la dirigenza rossonera: davanti alle telecamere, prima di Gattuso, si è presentato Leonardo, che con grande pacatezza ha esposto il proprio pensiero sulla questione. I rigori, secondo la visione del Milan, sono netti. Una protesta serena, che perde un po' di stile quando il brasiliano afferma: "Non faccio polemica, ma alla Juve lo avrebbero dato".

Due episodi controversi e di difficile valutazione che comunque non tolgono affatto i meriti alla Sampdoria, capace di giocare una partita straordinaria sul profilo dell'intensità e dell'agonismo, soprattutto nel primo tempo. Il capocannoniere stavolta è rimasto a secco ma è andato vicinissimo alla rete in tre circostanze; in fin dei conti, i blucerchiati hanno sfiorato il raddoppio più volte di quante abbiano rischiato di subire il pareggio. Un successo merito di Giampaolo, che ancora una volta conferma le qualità e schiera una squadra bella da vedere e capace di interpretare al meglio le due fasi. Una sconfitta che invece mette a nudo ancora una volta i problemi del Milan: dopo il derby, un altro passo indietro e tutto di nuovo in gioco in chiave Champions. Il vantaggio accumulato sulle rivali si è azzerato, con l'Udinese servirà una reazione.