Quagliarella: "Per me la Samp è tutto. Mi fa vivere la seconda giovinezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Quagliarella ha parlato a Il Secolo XIX in vista del derby della Lanterna: "Per me la Samp è tutto, le devo tanto. Già la prima volta che avevo vestito questa maglia mi aveva dato fiducia e portato in Nazionale. Ora mi fa vivere la mia seconda giovinezza, termine che vi fa contenti. Mi sento a casa, percepisco l'affetto, dei tifosi e della città. Mi hanno sempre trattato bene sia i tifosi Samp che del Genoa. In altre piazze puoi rischiare che un tifoso avversario ti crei situazioni antipatiche. Poi i derby di Genova sono stupendi".