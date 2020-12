Quagliarella: "Per noi napoletani Maradona è tutto. Chi non aveva il suo poster in camera?"

Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, nel weekend tornerà nella sua Napoli per affrontare gli azzurri nello Stadio 'Maradona' e ne ha anche ai microfoni di Sky: "Maradona per noi è tutto, ha reso orgogliosi noi napoletani in Italia, nel mondo... chi è che non aveva il poster di Maradona? Io avevo quello, ma non solo. Mio padre si registrava le partite in VHS e da piccolo me le guardavo, è una malattia che mi ha trasmesso lui".

Domenica c'è Napoli-Sampdoria: "E' un privilegio essere la prima squadra italiana a poter giocare allo stadio Diego Armando Maradona, è qualcosa di unico, resta nella storia. Segnare? E' uno stimolo, noi abbiamo bisogno di fare punti, per me si sa bene che è una partita speciale".