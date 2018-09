Quagliarella, rispetto e magie. Siamo già al gol dell'anno?

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti in piedi per esultare ed applaudire. Un gesto meraviglioso. Che sorprende a qualunque latitudine e con qualunque protagonista. Forse, però, un po' meno se a realizzarlo è Fabio Quagliarella. Un attaccante che da sempre ha nelle corde questi colpi spettacolari e li ha fatti vedere anche stasera, nella sua serata contro la sua squadra. Minuto numero 75: dopo una serata trascorsa a supporto di Defrel con ottimi risultati, ecco la rete che fa applaudire tutti, a prescindere dalla fede calcistica: uno splendido colpo di tacco volante su cross teso dalla destra che s'infila alle spalle di Ospina.

"Genio e un po' di follia". Al termine del match, Quagliarella l'ha spiegata così. Una rete che non ha provocato alcuna esultanza perché l'attaccante di Castellammare di Stabia, che non esulta mai quando segna contro le sue ex squadre, è tifosissimo del Napoli. Un gesto di rispetto, che acquisisce ancor più valore proprio perché molto sentito. Contro una squadra che rappresenta l'unica nota dolente di una carriera straordinaria. Dove, in fondo, vorrebbe chiudere la sua carriera: "Chiudere la carriera al Napoli? L'ho già detto in passato - ha chiosato stasera -. Io alla Sampdoria sto benissimo, ma sono in scadenza. Vediamo, di certo so che voglio giocare fino a 39 anni".

