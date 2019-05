Quagliarella scrive pezzetti di storia: -1 da Nyers e Crespo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ogni volta che Fabio Quagliarella gioca scrive un piccolo pezzo di storia. La sua e quella di tutti noi. Anche perché spesso segna, e le statistiche del nostro campionato vanno aggiornate. Capocannoniere nell'anno di Cristiano Ronaldo in Italia: tocchi pure ferro, ma sarebbe una soddisfazione mica male.

In attesa di conoscere se si laureerà come miglior marcatore della A, l'eterno ragazzo di Castellammare di Stabia, con la doppietta realizzata oggi nel 3-3 tra Parma e Sampdoria, avanzi a grandi passi verso altri illustri colleghi. Raggiunto, nella storia blucerchiata, Giuseppe Baldini, bomber doriano di fine anni '40. 73 gol a testa, nel mirino c'è chi fece reparto con lui: Adriano Bassetto, quarto in questa graduatoria con 93 reti. E magari il sogno di andare a prendere Francesco Flachi, terzo dietro gli inarrivabili Vialli e Mancini, con 109 gol in maglia Samp.

73 con i liguri, 153 in Serie A. Miglior marcatore in attività del nostro massimo campionato e 26° in assoluto, Quaglia è ora a un solo gol di ritardo da due leggende: István Nyers, ungherese di Roma e Inter nei primi anni '50, e Hernan Crespo, che per molti lettori sarà più semplice da ricordare. Di questo passo, sembrano davvero nel mirino.