Quagliarella sul tetto d'Italia: i numeri da urlo dello stagista di Mancini

Capocannoniere insieme a Cristiano Ronaldo con 19 reti, 146 gol totali nella massima divisione italiana e record personale in campionato eguagliato. E ancora... Secondo giocatore nella storia della Sampdoria in grado di segnare almeno 19 centri in due stagioni di Serie A consecutive (l'unico prima di lui era stato Vincenzo Montella) e sesto cannoniere di sempre in maglia blucerchiata.

Di chi parliamo? Ovviamente di Fabio Quagliarella. Per celebrare le sue gesta, d'altronde, le parole sembrano ormai diventate riduttive. Per Quagliarella parlano i numeri, parlano statistiche da far stropicciare gli occhi. Tutto questo a 36 anni, non dimentichiamocelo.

Con la doppietta vincente realizzata oggi contro la SPAL (primo gol con una pregevole semi-rovesciata "alla Quagliarella" e secondo con un'incornata imponente in area) il bomber della Samp manda l'ennesimo messaggio chiaro. Al ct Mancini, che non ha avuto paura di convocarlo in Nazionale per lo stage di un mese fa. Alla classifica marcatori, che adesso diventa inevitabilmente un obiettivo personale. E pure a tutto il campionato: se la difesa e la continuità di rendimento lasciano a desiderare, l'attacco letale di Giampaolo ha infatti pochi eguali. Trascinato verso l'Europa proprio dalle reti del suo lider maximo.