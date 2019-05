Quagliarella tra Napoli e Samp: smentita sulle sue dichiarazioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La suggestione Quagliarella affascina i tifosi del Napoli e testimonia ancor più il rapporto di affetto tra il giocatore e la sua città. Quagliarella però non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito: il titolo riportato dal nostro giornale tra virgolette riporta una frase che l’attaccante non ha mai rilasciato. Di questo ci scusiamo con lui e con i nostri lettori". E' una precisione riportata dal portale del 'Corriere del Mezzogiorno' che quest'oggi nella sua edizione cartacea aveva riportato alcune frasi attribuite a Fabio Quagliarella in merito al suo futuro.

Il suo ritorno al Napoli resta comunque una possibilità che potrebbe concretizzarsi questa estate, come ammesso ieri dallo stesso presidente De Laurentiis: Quagliarella è in questo momento legato alla Sampdoria da un contratto in scadenza nel 2020.