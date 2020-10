Quagliarella trascina la Samp, come al solito: al 45' è 1-0 con l'Atalanta al Gewiss Stadium

E' di nuovo sotto all'intervallo, come capitato a Napoli sette giorni. Anche in questo quinta giornata di Serie A l'Atalanta passa in svantaggio, stavolta in casa e contro un avversario pià abbordabile sulla carta. Ma la Sampdoria vista in questa prima frazione di gioco al Gewiss Stadium sta dimostrando di non essere un rivale semplice da affrontare, tutt'altro.

Segna sempre il capitano. Con un Fabio Quagliarella in versione stagione 2018/19 i blucerchiati stanno confermando quanto di buono fatto vedere negli ultimi due insperati successi con Fiorentina e Lazio. Al 13' l'attaccante di Castellammare di Stabia porta in vantaggio i suoi con un bel doppio passo e un sinistro che trafigge Sportiello sul primo palo. Di Damsgaard l'assist, autore di una bella sgroppata in contropiede. Poi, sul gong del primo tempo, si mangia la doppietta fallendo un penalty assegnato da Calvarese per fallo di mano di Mojica. All'intervallo Samp avanti: per l'Atalanta 45' per evitare il secondo k.o. di fila in campionato.

