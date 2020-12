Quagliarella: "Un privilegio giocare nello 'Stadio Maradona' con la fascia della Samp al braccio"

vedi letture

Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, nel weekend tornerà nella sua Napoli per affrontare gli azzurri nello Stadio 'Maradona' e ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Per me giocare in questo stadio e con la fascia al braccio significa tantissimo. Sarà un privilegio e una grande fortuna. La Samp però ha assolutamente bisogno di punti, ma non può essere una gara come le altre". Deluso per non essere rimasto a lungo al Napoli? "Quell'anno tornammo nelle Coppe e fu comunque una stagione positiva. Poi sono felice di far parte di un club come la Sampdoria, per quello che sto facendo e per quanto hanno fatto per me".