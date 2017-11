Quagliarella: "Voglio giocare fino a 38 anni. L'Italia? Mi piacerebbe"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'intervista a Il Secolo XIX, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato anche della Nazionale italiana: "Certo che mi piacerebbe. Però capisco, tutti parlano della politica dei giovani anche se in Nazionale ci sono sei o sette più grandi di me. Ho 34 anni e voglio giocare minimo sino a 38. Io ho sempre corso. A volte faccio tiri che non c'entrano niente, lo so. Ma è il mio modo di dire 'ci sono pure io', se no impazzisco. Non discuto nulla anche se non mi sento inferiore a chi è adesso in Nazionale".