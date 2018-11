Qual è il vero Faraone? Bene a Napoli, da rivedere contro i viola

Qual è la versione attuale di Stephan El Shaarawy? Il Faraone ha fatto benissimo domenica scorsa a Napoli, da rivedere invece la sua prestazione contro la Fiorentina. A tal punto che, dopo un primo tempo poco più che incolore, Eusebio Di Francesco l'ha richiamato in panchina. Non è una bocciatura, non può esserlo perché l'allenatore ha dimostrato di puntare tanto sull'ex Milan e Monaco. Però, vista la scarsa verve realizzativa di Edin Dzeko, la Roma ha bisogno di un attaccante in grado di segnare con una certa regolarità e proprio El Shaarawy è il capocannoniere romanista in Serie A. Con appena tre gol, dimostrando che la squadra giallorossa cerchi una continuità in area avversaria che al momento nessuno è in grado di assicurare. Nemmeno il Faraone che, intanto, corre verso il rinnovo col sodalizio di Trigoria nonostante le richieste arrivate dall'Inghilterra.