Qual è l'ambizione di Pirlo? Bucciantini: "Vuole fare un bel sugo, quello non riuscito a Sarri"

vedi letture

A cosa punta la Juventus con Andrea Pirlo in panchina? Dagli studi Sky, l'opinionista Marco Bucciantini si è espresso così: "Ha l'ambizione di fare un bel sugo, quello che non è riuscito a Sarri. Lui ha vinto, ma gli ingredienti non erano messi insieme, erano impiattati appena. Ci sta provando, ma non possiamo neanche pretendere che porti in campo il giocatore fenomenale che era".