Qual è la testa? Risponde Sarri: "Vogliamo fare festa. Ci può essere down emotivo"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Roma che coinciderà con la festa per il nono Scudetto consecutivo. "La testa è quella di una squadra che ha vinto il campionato da una settimana, è normale che ci sia un momento di down a livello emotivo. Giocherà chi non rischia nulla, vogliamo fare festa".

