© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qual è la vera Juventus? Questa domanda se la sono posta in molti in queste prime settimane di campionato. Paulo Dybala ha dato la sua risposta attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Il primo tempo con il Napoli è stato incredibile: è quella la vera Juve. Si è vista anche a San Siro in un match dove c'era tanta tensione".