Qual è stato il giorno più bello del 2020? Pioli: "Quando Gazidis mi ha confermato..."

vedi letture

Qual è stato il momento più bello del 2020? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'ultima dell'anno solare, ha risposto così: "Ce ne sono stati tanti visto che abbiamo ottenuto risultati importanti. La cosa più bella per me è vedere ogni giorno un gruppo che lavora insieme. Il momento più bello è stato quando Gazidis mi ha detto che la società voleva andare avanti con me".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli