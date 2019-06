Qual. Euro 2020, girone A: vince la Rep.Ceca, dietro è bagarre

L'Inghilterra non scende in campo per le qualificazioni all'Europeo ma resta a distanza di sicurezza dalle rivali nel raggruppamento A. I britannici sono impegnati in Nations League e hanno seguito le gare di questa sera dalla tv, assistendo al primo successo della Repubblica Ceca e al pari del Kosovo. Bulgaria e Montenegro sono le uniche formazioni del girone ad aver giocato tre partite, le altre hanno una gara in meno.

I risultati di serata

Rep.Ceca-Bulgaria 2-1 - 3' Isa (B), 19' e 50' Schick (R)

Montenegro-Kosovo 1-1 - 25' Rashica (K), 69' Mugosa (M)