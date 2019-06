Qual. Euro 2020, girone B: Ucraina da urlo, Lussemburgo secondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manita dell'Ucraina sulla Serbia nella serata delle qualificazioni a Euro 2020. I balcanici rimediano una brutta figura e l'ultimo posto nel girone in coabitazione della Lituania. Il Lussemburgo occupa la seconda posizione, il Portogallo resta a 2 punti poiché impegnato in Nations League. Le prime due formazioni del girone sono scese in campo tre volte, le altre selezioni hanno una gara in meno.

I risultati di serata

Ucraina-Serbia 5-0 - 26' e 28' Tsygankov, 46' e 75' Konoplyanka, 59' Yaremchuk

Lituania-Lussemburgo 1-1 - 21' Rodrigues (Lu), 74' Novikovas (Li)