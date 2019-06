Qual. Euro 2020, girone F: Spagna schiacciasassi, Svezia alle spalle

© foto di Imago/Image Sport

Chi fermerà la Spagna? Nessuna formazione inserita nel raggruppamento F è stata in grado di battere gli iberici, a punteggio pieno dopo tre gare disputate. La roja ha vinto agevolmente contro le Fær Øer, così come la Svezia ha superato Malta senza troppi problemi. La Romania non va oltre il pari in Norvegia e si allontana dal secondo posto.

I risultati di serata

Far Oer-Spagna 1-4 - 5' Ramos (S), 19' Navas (S), 30' Olsen (F), 34' aut. Gestsson (S), 71' Gaya (S)

Svezia-Malta 3-0 - 2' Quaison, 50' Claesson, 81' Isak

Norvegia-Romania 2-2 - 56' Elyounoussi (N), 70' Odegaard (N), 76' e 92' Keseru (R)