Qual. Euro 2020, Gruppo A: Inghilterra qualificata se domani vince

L'Inghilterra può strappare il pass per Euro 2020 già domani. Basterà vincere contro la Repubblica Ceca per portarsi a +6 dai diretti concorrenti e avere la certezza del vantaggio negli scontri diretti (l'andata fu vinta con un netto 5-0). La selezione di Southgate avrà tuttavia un secondo match ball fra 4 giorni, contro una Bulgaria i cui fasti dell'era Stoichkov sono lontanissimi e che adesso naviga in ultima posizione. A tenere banco in questi giorni, però, è il tema razzismo: la nazionale inglese fa sapere di essere disposta ad abbandonare il campo in caso di cori razzisti e la stessa UEFA è pronta a intervenire contro i trasgressori. Ricordiamo che lo scorso 25 marzo, nel corso di Montenegro-Inghilterra, alcuni giocatori come Oxlade Chamberlain e Sterling furono presi di mira.

Domani

Montenegro-Bulgaria

Repubblica Ceca-Inghilterra

14 ottobre

Kosovo-Montenegro

Bulgaria-Inghilterra

Classifica

Inghilterra 12 (4)

Repubblica Ceca 9 (5)

Kosovo 8 (5)

Montenegro 2 (5)

Bulgaria 2 (5)