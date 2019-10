Qual. Euro 2020, Gruppo B: Ucraina a -4 dalla fase finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ucraina verso la qualificazione, basterà ottenere 4 punti nelle due sfide, che saranno entrambe giocate in casa. Il Portogallo ha l'occasione per staccare la Serbia, che domani osserverà il turno di riposo. Occhi su Cristiano Ronaldo, che nell'ultima partita contro la Lituania ha segnato 4 reti divenendo il miglior marcatore di tutti i tempi delle qualificazioni europee. Ha 93 gol all'attivo con la selezione, può ulteriormente avvicinarsi a quota 100. Per la Serbia pochi margini d'errore, deve vincere in Lituania: convocati Milenkovic, Kolarov e Lukic.

Domani

Ucraina-Lituania

Portogallo-Lussemburgo

14 ottobre

Ucraina-Portogallo

Lituania-Serbia

Classifica

Ucraina 13 (5)

Portogallo 8 (4)

Serbia 7 (5)

Lussemburgo 4 (5)

Lituania 1 (5)