Qual. Euro 2020, Gruppo D: tra Danimarca e Svizzera può godere l'Irlanda

Il Gruppo D di qualificazione a Euro 2020 è fra i più incerti in assoluto. Rischiano Danimarca e Svizzera, le due favorite alla vigilia. Sarà decisivo dopodomani lo scontro diretto al "Parken": scandinavi che si affidano all'estro di Eriksen, al centro di voci di mercato e a una folta colonia di Serie A: ben 6 i giocatori che militano nel nostro campionato. Dalla parte degli elvetici siamo rappresentati da Freuler e Ricardo Rodriguez. Grande chance per l'Irlanda stasera in Georgia: vincere avvicinerebbe la selezione agli Europei. Basterebbero a quel punto anche due pareggi contro Svizzera e Danimarca nelle successive due partite.

12 ottobre

Georgia-Irlanda

Danimarca-Svizzera

15 ottobre

Svizzera-Irlanda

Gibilterra-Georgia

Classifica

Irlanda 11

Danimarca 9

Svizzera 8

Georgia 4

Gibilterra 0