Qual. Euro 2020, Gruppo E: Croazia per la fuga, Marco Rossi permettendo

Giochi ancora aperti nel Gruppo E di qualificazione a Euro 2020. Quattro squadre in corsa per due posti con due scontri diretti in serata che possono dare indicazioni importanti. Slovacchia e Croazia possono allungare sfruttando il fattore campo. Si rivede nei vicecampioni del mondo Ivan Rakitic: l'ultima sua presenza risale a marzo ed è pronto a prendersi una rivincita con la Nazionale dopo le panchine al Barcellona. Quattro "italiani" convocati ma solo Brozovic sembra sicuro del posto. Croati che contro l'Ungheria, allenata dall'italiano Marco Rossi, hanno subito una clamorosa sconfitta un anno fa a Budapest. Slovacchia-Galles senza gli "italiani" Vavro e Ramsey: il laziale è squalificato, lo juventino ha accusato problemi fisici.

Stasera

Slovacchia-Galles

Croazia-Ungheria

13 ottobre

Galles-Croazia

Azerbaigian-Galles

Classifica

Croazia 10 (5)

Slovacchia 9 (5)

Ungheria 9 (5)

Galles 6 (4)

Azerbaigian 1 (5)