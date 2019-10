Qual. Euro 2020, Gruppo F: Spagna, una vittoria per chiudere i conti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Percorso netto fin qui della Spagna. Che può fruttare la qualificazione a Euro 2020 già dopodomani: basterà vincere in Norvegia, squadra già battuta a marzo se pur a fatica. A Valencia fu necessario un calcio di rigore a 20 minuti dalla fine di Sergio Ramos. Turno favorevole per Svezia e Romania che si giocano il secondo posto indirettamente. Una qualificazione della Roja in serata potrebbe dare un grande vantaggio alla Svezia nella sfida del 15 ottobre.

12 ottobre

Far Oer-Romania

Norvegia-Spagna

Malta-Svezia

15 ottobre

Svezia-Spagna

Romania-Norvegia

Far Oer-Malta

Classifica

Spagna 18 (6)

Svezia 11 (6)

Romania 10 (6)

Norvegia 9 (6)

Malta 3 (6)

Far Oer 0 (6)