I giochi erano già fatti nel girone C con Polonia e Austria già qualificate per Euro 2020. Chiude in bellezza la Lettonia che dopo 9 sconfitte in altrettante partite riesce a evitare un umiliante zero alla casella punti. Da segnalare il gol (inutile) di Josip Ilicic in Polonia-Slovenia. Di seguito i risultati e la classifica finale del Gruppo G di qualificazione a Euro 2020:

Polonia-Slovenia 3-2

Lettonia-Austria 1-0

Macedonia del Nord-Israele 1-0

Classifica:

Polonia 25

Austria 19

Macedonia del Nord 14

Slovenia 14

Israele 11

Lettonia 3