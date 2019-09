Qual Euro 2020 - Gruppo H, Turchia-Francia ok. 4-2 Albania, gol italiani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Testa a testa fra Turchia e Francia per il primo posto del Girone H. La selezione di Ankara vince 4-0 in Moldavia e sale a 15 in classifica; stessi punti per la Francia, che vince solo 3-0 in casa contro Andorra. In virtù dello scontro diretto vinto alla seconda giornata, conduce la Turchia in graduatoria. Al terzo posto rsta l'Islanda, che però viene avvicinata dall'Albania: anche grazie alle reti degli "italiani" Dermaku e Hysaj, la nazionale di Tirana batte 4-2 quella di Reykjavík, accorciando a -3 rispetto al terzo posto.

I risultati di stasera

Moldavia-Turchia 0-4 (37' e 79' Tosun, 58' Turuc, 88' Yazici)

Francia-Andorra 3-0 (18' Coman, 52' Lenglet, 90'+1 Ben Yedder)

Albania-Islanda 4-2 (32' Dermaku, 52' Hysaj, 78' Roshi, 83' Cikalleshi; 47' Sigurdsson, 58' Sigthorsson)

La classifica - Tutte le squadre hanno giocato sei gare

Turchia 15

Francia 15

Islanda 12

Albania 9

Moldavia 3

Andorra 0