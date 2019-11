© foto di Imago/Image Sport

Il Belgio come l'Italia chiude il girone di qualificazione a punteggio pieno. Contro Cipro gli uomini di Martinez giocano a tennis grazie alle doppiette di Benteke e De Bruyne, alla rete di Carrasco e all'autogol di Christoforou. Manita russa a San Marino, con la nazionale del Titano unica, assieme a Gibilterra, a chiudere a zero punti. La Scozia chiude in bellezza e pensa ai playoff. Di seguito risultati e classifica finale del Gruppo I:

Belgio-Cipro 6-1

San Marino-Russia 0-5

Scozia-Kazakistan 3-1

Classifica:

Belgio 30

Russia 24

Scozia 15

Cipro 10

Kazakistan 10

San Marino 0