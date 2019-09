Qual. Euro 2020 - Gruppo J, la Finlandia torna a -3 dall'Italia. 5-0 Bosnia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Finlandia affonda la Grecia e tiene il passo dell'Italia: 1-0 della selezione di Helsinki a quella ellenica, gara decisa dal rigore di Pukki. E Finlandia, prossima avversaria degli azzurri in una gara sostanzialmente decisiva per il primo posto, che va a 12 punti, meno tre dai ragazzi di Mancini. Il Liechtenstein "regge" per 80 minuti: la Bosnia, infatti, vince 5-0, ma solo nel finale. Per gran parte della gara decide infatti la rete di Gojak dopo undici minuti. Poi all'80' Duljevic riesce a raddoppiare e lì parte la goleada: Dzeko, Visca e nuovamente Gojak. 5-0 rotondo che rilancia Edin e compagni dopo le due sconfitte consecutive. Nel tardo pomeriggio, ovviamente, il 3-1 dell'Italia all'Armenia.

I risultati di stasera

Armenia-Italia 1-3 (11' Karapetian; 28' Belotti, 77' Pellegrini, 80' Airapetyan [A])

Finlandia-Grecia 1-0 (52' Pukki)

Bosnia ed Erzegovina-Liechtenstein 5-0 (11' e 89' Gojak, 80' Duljevic, 85' Dzeko, 88' Visca).

La classifica

Italia 15

Finlandia 12

Bosnia ed Erzegovina 7

Armenia 6

Grecia 4

Liechtenstein 0

I prossimi impegni

Armenia-Bosnia ed Erzegovina

Finlandia-Italia

Grecia-Liechtenstein