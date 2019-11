Qual. Euro2020, classifica Gruppo J: en plein Italia. Finlandia qualificata

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso alla grandissima il girone dell'Italia di Roberto Mancini in vista di Euro 2020. Gli azzurri erano già qualificati e già certi del primo posto, ma il 9-1 con cui la Nazionale ha salutato la fase di qualificazione è un'ulteriore testimonianza dell'ottimo lavoro fatto e della bontà della strada intrapresa dal ct. Un percorso netto e senza intoppi, quello degli azzurri, che al termine del girone di qualificazione portano a casa l'en plein con 10 vittorie in 10 partite giocate. Secondo posto per la Finlandia nonostante il ko odierno contro la Grecia che chiude al terzo posto davanti alla Bosnia (che però potrà giocare gli spareggi e tentare un disperato ingresso all'Europeo grazie alla Nations League). Di seguito la classifica completa del Girone J:

Italia 30

Finlandia 18

Grecia 14

Bosnia 13 *

Armenia 10

Liechtenstein 2

in neretto le squadre qualificate a Euro2020

* qualificati per gli spareggi