Qual. Euro2020, Gruppo F: la Norvegia rovina la festa della Spagna

Qualificazione rimandata per la Spagna che è stata fermata sull'1-1 in casa della Norvegia nei minuti di recupero e non è riuscita così a strappare il pass per gli Europei 2020. La Roja continua a guidare la classifica del Gruppo F a 19 punti mentre la Svezia è seconda a quota 14 dopo il poker rifilato a Malta. Terza la Romania a 13 punti dopo il 3-0 conquistato contro le Isole Far Oer. E' ancora tutto in ballo ma la Spagna è ad un passo dalla qualificazione.

QUAL. EURO2020 - Gruppo F

Norvegia-Spagna 1-1

Isole Far Oer-Romania 0-3

Malta-Svezia 0-4

Classifica: Spagna 19, Svezia 14, Romania 13, 10, Malta 3, Far Oer 0.