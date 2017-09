Qual. Russia 2018, poker Bosnia e tris Svizzera. CR7 ok, 0-0 Francia

© foto di JB Autissier

Anche questa sera sono andate in scena numerose gare di qualificazione ai Mondiali 2018. Fa scalpore l'incredibile 0-0 conquistato dalla Francia in casa contro il piccolo Lussemburgo appena tre giorni dopo la grande vittoria contro l'Olanda. Ha vinto con estrema facilità invece la Bosnia Erzegovina che ha rifilato quattro gol a Gibilterra grazie alla doppietta di Dzeko e i gol di Lulic e Kodro. Bene anche la Svizzera che ha battuto 3-0 la Lettonia con le reti di Seferovic, Dzemaili e il milanista Ricardo Rodriguez e il Belgio che ha vinto 2-1 contro la Grecia grazie a Vertonghen e gol decisivo di Lukaku dopo il pareggio di Zeca. Infine vince 1-0 il Portogallo contro un'Ungheria in 10 dal 30' del primo tempo: decisivo André Silva.